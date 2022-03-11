Белорусские партизаны: двух мужчин обвинили в попытке сжечь российскую военную технику

У задержанных белорусов силовики изъяли коктейли Молотова.

В четверг, 10 марта, Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании двух жителей города Мозыря, подозреваемых в подготовке уничтожения российской военной техники, находящейся на территории этой страны.

Как сообщили в официальном Telegram-канале, задержанные познакомились в 2020 году на акциях протеста против Лукашенко в Мозыре.

Оба имеют семьи, воспитывают детей. В настоящее время их обвиняют в подготовке "акта терроризма".

По версии следствия, двое мужчин в возрасте 34 и 44 лет планировали уничтожать военную технику РФ при ее передвижении по Мозырскому району. Для этого они приготовили бутылки с зажигательной смесью.

Их обвиняют также в других запланированных акциях.

Напомним, вечером в четверг, 10 марта, жители белорусского городка Лунинец, недалеко от границы с Украиной, стали свидетелями падения летательного аппарата, который врезался в землю, взорвался и загорелся. По предварительной информации, на территории Беларуси упал сбитый над Украиной российский военный самолет.

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