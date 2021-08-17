Белорусские пограничники с оружием и собаками загоняют нелегальных мигрантов в Польшу: видео

Беларусь продолжает "гибридную" войну с западными соседями, доставляя на границу нелегалов из третьих стран.

Группа нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе оказалась между двух огней: с одной стороны их не пропускали на территорию Польши сотрудники пограничной охраны, с другой — вооруженные белорусские пограничники запрещали им возвращаться.

Соответствующее видео, снятое польскими охранниками границы было опубликовано во вторник, 17 августа, в Telegpam.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, что со стороны Беларуси стоят несколько вооруженных пограничников со служебными собаками, возле них — армейский внедорожник. Белорусских силовиков появляется все больше, с их стороны порой раздается ободряющее "Давай!", адресованное, очевидно, нелегалам, которые из-за страха перед вооруженными людьми не могут вернуться обратно в Беларусь, но не решаются продолжать незаконное пересечение границы.

"Иначе как вооруженной провокацией происходящее назвать сложно. Как вы думаете, что в таких случаях должны делать польские, литовские и латвийские военные?" — задают вопрос в подписи к опубликованному видео.

Пограничники Польши, Литвы и Латвии уже не впервые фиксируют случаи, когда белорусские пограничники поощряли нелегальных мигрантов до пересечения границы с западными соседями. Таким образом власти Беларуси ведут гибридную войну в ответ на экономические санкции, которые к режиму диктатора Александра Лукашенко применяют страны Запада.

Напомним, ранее на белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых раньше не пустили в Литву.

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