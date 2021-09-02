Белорусские пограничники силой выталкивают нелегалов в соседнюю страну: видео

Группу из 13 нелегальных мигрантов военные в шлемах, со щитами и служебными собаками выгоняли на территорию Литвы.

Белорусские пограничники в специальном снаряжении и со служебными собаками заставляли группу нелегальных мигрантов перейти границу с Литвой.

Соответствующее видео в четверг, 2 сентября, было опубликовано на Facebook-странице пограничной службы Литвы.

На снятых кадрах видно, как к группе мигрантов подходят люди в камуфляжной форме и спецснаряжении, с шлемами и щитами, в сопровождении служебных собак. Они выстроились за спинами нелегалов и выталкивали их в сторону литовской границы.

По информации литовских пограничников, которые отслеживали это событие, группа из 13 нелегальных мигрантов провела несколько дней на границе между Беларусью и Литвой, получая продукты и воду с литовской стороны. В конце концов, мигранты выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но их просьбу белорусские чиновники проигнорировали.

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Напомним, ранее в Литве заявили, что ни при каких обстоятельствах больше принимать не мигрантов, поскольку для их содержания не хватает ресурсов, пограничные заставы переполнены. Литовцы сообщили, что 3 августа розвертатимуть всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

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