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Белорусские пограничники снова жалуются на "оскорбительные" жесты украинских коллег (видео)

Белорусские пограничники снова жалуются на "оскорбительные" жесты украинских коллег (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3066
Время на прочтение
2 мин
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Белорусские пограничники снова жалуются на "оскорбительные" жесты украинских коллег (видео)

Фото: сундуков с видео

Пограничники Беларуси ноют, что такое поведение украинских защитников стало нормой.

Белорусские пограничники снова жалуются на якобы "провокации" со стороны украинских. Они жалуются, что украинские коллеги показывают им непристойные жесты и минуют смежные с РБ территории.

Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

"Украинские военные 22 февраля демонстративно разлагали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорогой пропуска Выступовичи. Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед тем же пунктом пропуска", — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники не понимают, чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин.

Также там жалуются "на провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований". Более того, белорусы сначала жалуются на украинских военных, а потом не могут разобраться, кто им показывает "непристойные жесты".

"Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и непристойные жесты в адрес белорусских пограничников. Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу", — добавляют в ведомстве.

Напомним, в Беларуси ранее заявили о "провокациях" с украинской стороны. Тогда один из пограничников показал белорусам донесший жест, что будет с ними, если они все же пойдут на Украину.

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Дата публикации
Просмотры
3066
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