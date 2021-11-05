Белорусские пограничники строят мосты для нелегальных мигрантов: фото

Глава польского Минобороны обвинил режим Лукашенко в эскалации кризиса с нелегальными мигрантами.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил белорусских силовиков в том, что они строят инфраструктуру для переправы нелегальных мигрантов.

Фото, на которых изображены проложенные пешеходные мосты для перехода через болотистую местность, он опубликовал в Twitter.

"Масштабы участия режима Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны", — написал польский министр.

В издании Радио Польши напомнили, что 10 тысяч военнослужащих польской армии сейчас помогают охранять границу с Беларусью. В ближайшее время они будут привлечены к строительству постоянного ограждения, которое должно помешать проникновению мигрантов из территории Беларуси в Польшу.

Напомним, ранее министр обороны Польши опубликовал фотографию белорусских пограничников с ножницами для резки ограждения.

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