Белорусские пограничники вытеснили мигрантов и пересекли границу Литвы, в МВД ответили на "наглую провокацию"

Белорусские пограничники вытеснили мигрантов и пересекли границу Литвы, в МВД ответили на "наглую провокацию"

После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы Литвы нарушители ушли в сторону Беларуси.

МВД Литвы заявило о провокации со стороны Минска, когда 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу, и увеличило свое присутствие на границе.

Об этом в среду, 18 августа, сообщает портал Delfi.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Так, по данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы.

По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.

После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы нарушители ушли в сторону Беларуси.

Напомним:

Ранее на белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых раньше не пустили в Литву.

люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых раньше не пустили в Литву. Между тем Украина отправила в Литву первую партию колючей проволоки в виде гуманитарной помощи.

первую партию колючей проволоки в виде гуманитарной помощи. Сейчас в приграничных районах Литвы действует режим чрезвычайной ситуации.

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