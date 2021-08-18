Белорусские пограничники вытеснили мигрантов и пересекли границу Литвы, в МВД ответили на "наглую провокацию"

После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы Литвы нарушители ушли в сторону Беларуси.
МВД Литвы заявило о провокации со стороны Минска, когда 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу, и увеличило свое присутствие на границе.
Об этом в среду, 18 августа, сообщает портал Delfi.
"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Так, по данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы.
По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.
После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы нарушители ушли в сторону Беларуси.
Напомним:
- Ранее на белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых раньше не пустили в Литву.
- Между тем Украина отправила в Литву первую партию колючей проволоки в виде гуманитарной помощи.
- Сейчас в приграничных районах Литвы действует режим чрезвычайной ситуации.