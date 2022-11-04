Беларусские пограничники заявили, что "принудительно посадили" украинский беспилотник

В Беларуси заявили, что в Гомельской области 2 ноября пограничники "принудительно посадили" украинский беспилотник. Мол, дрон вел разведку у украинско-беларусской границы.

Об этом сообщили в беларусском пограничном комитете.

"Беларусский пограничный отряд во время несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить", — говорится в сообщении ведомства.

Пограничники заявляют, что "квадрокоптеры использовали украинские военные подразделения". Что больше — они якобы-то извлекли из дрона карту памяти и проанализировали все данные.

"Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", — заявили в пограничном комитете.

Угроза нападения из Беларуси

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, мол, его стране "война не нужна", территория страны стала пладармом для российских войск. В частности, из республики запускают вражеские ракеты по украинским городам.

Между тем американские аналитики ISW отмечают, что участие Беларуси в войне маловероятно. Отмечается, что Лукашенко опасается последствий для своего режима. Кроме того, у республики есть ограниченные военные возможности.

Военный аналитик из Беларуси Александр Алесин считает, что для наступления с севера необходимо создать группировку из 100 тыс. военных с техникой. Сейчас у страны-агрессорки нет таких ресурсов. Именно поэтому в течение трех-пяти месяцев эскалация вряд ли возможна.

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