Белорусские силовики слепили лазером и бросали камни: мигранты снова штурмовали границу Польши

Белорусские силовики слепили лазером и бросали камни: мигранты снова штурмовали границу Польши

Польские пограничники издали 10 постановлений о необходимости покинуть территорию РП.

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу. Белорусские силовики слепили польских военных и пограничников, бросали в них камнями.

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает РАР.

По словам Михальской, в пятницу в 23:35 (по местному времени) в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских служб пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

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По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники издали 10 постановлений о необходимости покинуть территорию РП.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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