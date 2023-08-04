Белорусские вертолеты нарушили границу: в МИД Польши предоставили доказательства

Польское внешнеполитическое ведомство призывает Беларусь прекратить все провокации на границе.

В пятницу, 4 августа, Министерство иностранных дел Польши предоставило правительству Беларуси убедительные доказательства нарушения границы белорусскими военными вертолетами.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД Польши.

Детальная информация о нарушении воздушного пространства Польши 1 августа 2023 года двумя белорусскими военными вертолетами была передана через польское посольство в Минске.

В польском МИД подчеркнули, что представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, изложенной в официальных заявлениях ее МИД и Минобороны.

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"Призываем белорусскую сторону срочно разобраться в инциденте, пересмотреть свою позицию на этот счет и прекратить все провокации на польско-белорусской границе", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

Напомним, во вторник, 1 августа, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили обучение вблизи границы. Эта провокация заставила польскую армию усилить свое присутствие возле восточной границы, в частности к границе с Беларусью были передислоцированы боевые вертолеты.

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