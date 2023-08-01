Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей: что известно

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но позже подтвердили пересечение государственной границы.

Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило факт нарушения польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Минобороны Польши утверждает, что польское воздушное пространство нарушили вертолеты, которые проводили учения вблизи границы – об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

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"Пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, что осложнило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства", – объяснили в пресс-службе.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

Об инциденте сообщили в НАТО.

Польша решила вызвать в МИД временного поверенного в делах Беларуси для объяснения инцидента.

"Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши. Учитывая возможные дальнейшие провокации, призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами", – заключают в заявлении.

Фото белорусских вертолетов опубликовала местная волонтер Элиза Ковальчик, которая заявила, что они залетели на территорию Беловежи. То же рассказали и местные жители, которые говорили, что вертолеты летали над крышами их домов.

Вертолеты летали над крышами домов жителей Беловежи / Фото: Элиза Ковальчик

Местные OSINT-исследователи, анализирующие открытые данные, по фотографиям установили, что вертолеты залетели из Беларуси в Польшу возле села Грудки, зашли примерно на три километра вглубь страны, развернулись и полетели над Беловежей.

Вертолеты залетели из Беларуси в Польшу возле села Грудки, зашли примерно на три километра вглубь страны, развернулись и полетели над Беловежей / Фото: Sluzbyiobywatel.pl

Какие планы относительно Польши имеет "Вагнер" в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля сообщил, что более сотни "вагнеровцев" отправились к Сувалкскому корридору, соединяющему Польшу с территориями стран Балтии, а также отделяющему Калининградскую оласть РФ и Беларусь. Премьер Польши не исключил, что "вагнеровцы" постараются проникнуть на польскую территорию под видом нелегальных иммигрантов.

Позже вице-маршалок польского Сената Михал Каминский заявил, что ЧВК "Вагнер" накапливает силы в Беларуси и может начать террористическую операцию в Сувалкском коридоре, "чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей".

В середине июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявлял – "вагнеровцев" отправили в Беларусь, потому что там есть Сувалкский коридор, который "в случае чего нам очень нужен".

Отметим, Россия хочет создать провокацию в отношении Польши или Литвы и втянуть страны НАТО в войну. Для этого наемники ЧВК "Вагнер" и приехали в Беларусь. Такое мнение высказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. "Потому что проиграть НАТО – это намного будет для них полезнее, чем проиграть Украине или не выиграть у Украины. Показать всему обществу России, что они действительно правильно воевали, они воевали с НАТО", – резюмировал аналитик.

Напомним, сейчас на территории соседней Беларуси находятся более пяти тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Они продолжают и дальше прибывать в страну.

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