Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей: в ISW оценили угрозу

"Вагнеровцы" не представляют угрозы, пока они не будут переоснащены механизированной техникой.
Во вторник, 1 августа, два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Американские аналитики по состоянию на данный момент не видят угроз со стороны "вагнеровцев" ни для Польши, ни для Украины.
Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что польские официальные лица сообщили, что два белорусских вертолета вошли в воздушное пространство Польши 1 августа. В ответ Польша увеличит присутствие своих войск на польско-белорусской границе.
В то же время Лукашенко обвинил польское правительство в чрезмерной реакции на новости о том, что ЧВК "Вагнер" развернул подразделение из 100 человек ближе к белорусско-польской границе. Он утверждает, что силы "Вагнера" дислоцируются в Гродно и Бресте, а не у международной границы.
"В ISW продолжает оценивать, что силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши (или Украины, если на то пошло), пока они не будут переоснащены механизированной техникой", — говорится в сообщении.
Белорусские вертолеты пересекли государственную границу с Польшей
Напомним, 1 августа два белорусских вертолета пересекли границу с Польшей в районе города Беловежа. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но позже это подтвердили. В Минобороны Польши утверждает, что их воздушное пространство нарушили вертолеты, которые осуществляли обучение вблизи границы. Об инциденте сообщили в НАТО.
Фото белорусских вертолетов опубликовала местная волонтерка Элиза Ковальчик. По словам местных жителей, вертолеты летали над крышами их домов. OSINT-исследователи по фотографиям установили, что вертолеты залетели из РБ в Польшу возле села Грудки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Польша увеличит свои войска через "вагнеровцев" в Беларуси".
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