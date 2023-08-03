Белорусские вертолеты в Польше: в Мачулищах пилотов встретили силовики

В то же время Минобороны Беларуси открещивается от нарушения вертолетами польского воздушного пространства.

Пилотов белорусских вертолетов, нарушивших 1 августа воздушное пространство Польши, на аэродроме Мачулищи в РБ встретили тамошние силовики.

Об этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 2 августа.

По информации группы, вертолеты Ми-8 и Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси, залетевшие на территорию Польши во время патрулирования границы, 2 августа были перебазированы из воинской части в селе Каменюки на аэродром "Мачулищи". В то же время в село Каменюки из Мачулищ были отправлены два вертолета такого же типа.

"Вертолеты Ми-8 (б/н 86) и Ми-24 (б/н 14) ВВС РБ прибыли в Мачулищи в районе 17:00 и 17:50. По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера (1 августа – ред.) случайно пересекли границу, встретили силовики", – говорится в сообщении.

В то же время белорусское Минобороны отрицает нарушение вертолетами воздушного пространства Польши и сделало по этому поводу насмешливое заявление: "Одна бабка сказала". А на самом деле этих пилотов на аэродроме в РБ встретили белорусские силовики, заметили в "Беларускі Гаюн".

Что известно о белорусских вертолетах в Польше

В Минобороны Польши 1 августа заявили, что воздушное пространство страны в районе города Беловежа нарушили белорусские вертолеты, проводившие анонсированные учения вблизи границы.

После инцидента в МИД Польши вызвали белорусского посла, которому "выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши"

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