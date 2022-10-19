Белорусские власти опасаются, что мобилизация в стране может привести к социальному взрыву – разведка

ГУР Минобороны Украины сообщило, что белорусские власти понимают – в случае объявления частичной мобилизации в стране ситуация усложнится и это может привести к социальному взрыву.

Об этом украинская разведка сообщила 19 октября.

Там отметили, что белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках мобилизации в России.

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По данным разведки, политический режим в РБ все больше осознает всю опасность принятия решения открытого присоединения к войне России против Украины.

"В связи с этим, о. лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать в. путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины", – говорится в заявлении ГУР.

Также известно, что под видом активизации мобилизационных мер спецслужбы Беларуси скрыто изучают возможную реакцию общества и готовность к участию в протестах.

Разведка объяснила, что это свидетельствует о неуверенности белорусских властей в поддержке широкими слоями населения решений по участию в войне.

Мобилизация в Беларуси

В середине октября стало известно, что в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, проводимая в настоящее время в селах, не затрагивая крупных городов. Все происходит под видом проверки боевой способности войск. По данным военного эксперта Олега Жданова, в Беларуси будут первоочередно призывать военных с теми специальностями, которые являются дефицитными в армии РФ.

Официально в Беларуси о мобилизации не говорят, однако эта тема живо обсуждается среди населения страны.

"В Беларуси есть большой страх, связанный с возможным объявлением мобилизации. Но, в то же время, любой протест в Беларуси невозможен, вряд ли люди смогут сопротивляться мобилизации, если ее объявят. Поэтому основной месседж, который есть в белорусском обществе — не только сдаваться в плен в случае призыва, но и переходить на сторону ВСУ", – рассказала белорусская оппозиционер, активистка Инна Зайцева.

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