Белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к жертвам — Польша о толпах мигрантов у границы

Минск стремится к эскалации напряженности в приграничной зоне, говорят в Польше.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что власти Беларуси пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе, которую штурмует колонна мигрантов, к смертельным случаям.

Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Он допустил, что "будет попытка насильственного перехода границы", но заверил, что польская сторона готова к такому сценарию.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к по меньшей мере гибели с одной из сторон. Хуже всего то, что на другой стороне позиция становится все более жесткой. Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только вера в то, что они якобы отражают некое мнимое нападение", — отметил он.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку