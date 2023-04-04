Белорусские военные прибыли в Россию для ядерных учений: что известно

Шойгу сообщил, что белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М" для обучений.

Военные Белоруссии прибыли на один из полигонов России для учений на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", способных использовать ракеты в ядерном исполнении.

Об этом сообщает Преслужба Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что белорусским военнослужащим предстоит полный цикл обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации.

"Основными вопросами для изучения станут дальнейшее усовершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировка в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков", — говорится в заявлении.

Кроме того, личному составу предстоит "подробно изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".

Российские пропагандисты пишут, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Напомним, 3 апреля военное командование РФ заявило о начале авиационных учений, начавшихся на востоке Калининградской области.

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