Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей и выдали мигрантам слезоточивый газ — Straż Graniczna

Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей и выдали мигрантам слезоточивый газ — Straż Graniczna

Белорусские военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

В ночь на 13 ноября белорусские военные совершили провокацию на польской границе. Они на служебном автомобиле пытались прорвать забор на границе.

Об этом сообщила польская пограничная служба Straż Graniczna.

Польские пограничники отметили, что белорусские военные в районе города Черемча пытались прорваться через забор на границе.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zapore graniczą. Wyrywali słupki ogrodzeniowe raz rozrywali concetrinę przy с помощью pojazdu służbowego. Polskie slużby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — сообщили польские пограничники.

Также пограничная служба добавила, что мигранты пытались прорвать польскую границу. Для этого белорусские власти выдали им газовые баллончики.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — отметили в польской пограничной службе.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała на możliwość nelegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cizoziemców w gaz łzawiący, ktory został użyty w kierunku polskich służb. Те оражение kolejnym probom неlegalneho przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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