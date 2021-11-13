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Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей и выдали мигрантам слезоточивый газ — Straż Graniczna

Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей и выдали мигрантам слезоточивый газ — Straż Graniczna

Фото: Польская полиция

Белорусские военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

В ночь на 13 ноября белорусские военные совершили провокацию на польской границе. Они на служебном автомобиле пытались прорвать забор на границе.

Об этом сообщила польская пограничная служба Straż Graniczna.

Польские пограничники отметили, что белорусские военные в районе города Черемча пытались прорваться через забор на границе.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — сообщили польские пограничники.

Также пограничная служба добавила, что мигранты пытались прорвать польскую границу. Для этого белорусские власти выдали им газовые баллончики.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — отметили в польской пограничной службе.

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