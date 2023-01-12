Белорусские военные рады, что российские оккупанты прибывают к ним, и встречают их с хлебом-солью

В Министерстве обороны РБ опубликовали фото, как белорусские военные встречают прибывающих в республику российских оккупантов. Белорусы угощают своих "гостей" хлебом-солью.

Фото "теплой встречи" двух оккупационных войск разместили на странице военного ведомства.

"В состав региональной группировки войск продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации. Белорусские военнослужащие с хлебом-солью встретили российских коллег", — подписали фото.

Напомним, в Беларусь продолжают прибывать российские войска, техника и вооружение в рамках так называемого "Союзного государства". В понедельник, 16 января, должны начаться учения, в которых будет задействована авиация России и Белоруси.

Известно, что 11 января в Минобороны Украины проинформировали, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничных районов.

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В ВСУ сообщили, что угроза наступления с территории Беларуси будет сохраняться в течение года из-за того, что российские оккупанты будут проводить учения в РБ. Известно, что на территории Беларуси запланировано проведение обучения войск РБ и РФ под названием "Щит союза-2023". Кроме того, планируется провести маневры ВС России и Белоруси "Запад-2023".

По данным Генштаба ВСУ, продолжается перемещение в Беларусь на восстановление боеспособности подразделений агрессора и перемещение из Беларуси подразделений ВС РФ, с октября 2022 года проходивших боевое слаживание на полигонах.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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