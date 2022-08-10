Белорусские военные тренируются стрелять из "Ураганов"

В Беларуси проходят очередные военные учения.
Армия Беларуси проводит тренировки по стрельбе из РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
На полигоне "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) проходят контрольные занятия по управлению ракетными ударами с батареями 220 мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 231 артиллерийской бригады (пункт постоянной дислокации – Боровка, Лепельский район Витебской области).
По данным Минобороны Беларуси, военнослужащие отработали задачу по выходу в назначенный район, подготовку и занятие стартовых позиций, а также нанесение ударов по указанным целям с боевыми пусками.
После нанесения ударов выполнялись задачи по изменению позиций, зарядки и нанесения ударов по новым выявленным целям.
Скорее всего, занятия носят плановый характер.
Напомним, РФ стянула достаточно техники к границе с Украиной. Глава Черниговской области предупредил об угрозе повторного наступления из Беларуси.
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