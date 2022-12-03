Белорусские войска повернут оружие против режима: Пионтковский описал сценарий с заменой Лукашенко

Если РФ найдет Лукашенко замену, белорусы не будут воевать против Украины.

Белорусская армия не будет воевать против Украины, а направит оружие против ставленников России – в случае, если самопровозглашенного президента Александра Лукашенко заменят секретарем Совбеза страны Александром Вольфовичем.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский, сообщает "Эспрессо".

Так, по его мнению, возможный шаг РФ с заменой главы Беларуси будет самоубийственным. При таком развитии событий белорусская армия, вероятнее всего, не будет воевать против Украины, а может повернуть оружие против российского ставленника.

Пионтковский объяснил, что, несмотря на осознание того, что Лукашенко – диктатор и преступник, белорусы его ценили за борьбу с президентом РФ Владимиром Путиными за по крайней мере формальные признаки независимости их страны.

"Замена Лукашенко на этого Вольфовича сразу будет означать, что никакой независимости не осталось. Белорусская армия вероятнее всего повернет оружие уже против ставленников Кремля, тем более, что есть и такой триггер, как довольно активный белорусский корпус, борющийся в Украине. Очередное преступление Путина, как и все его ходы в течение последнего месяца, только усугубляет его ситуацию", – высказал мнение оппозиционер.

Напомним, в октябре аналитики Robert Lansing Institute сообщили, что РФ может убить Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусским войском и бросить его не войну против Украины. Источники в военном руководстве России подтвердили, что Кремль уже принял такое решение.

В таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного к РФ Вольфовича, считают белорусская оппозиция и украинские эксперты.

В то же время военный аналитик Александр Мусиенко убежден, что РФ не планирует "убирать" Лукашенко, ведь он пока очень удобен для страны-агрессора.

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