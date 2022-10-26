Беларуские войска пожаловались на запугивание ВСУ: записали видео в ответ

Беларуские военные говорят, что войны не хотят, но пригрозили ответить на "вызовы и провокации".

Минобороны Беларуси опубликовало видео с обращением военных к ВСУ в ответ на обращение защитников Украины. Белорусские войска уверяют – если ВСУ "не хотят войны, то ее не будет".

Соответствующий ролик был выложен в Сети 26 октября.

В частности, беларусы жалуются на запугивание со стороны ВСУ и озвучили выдумки о какой-то украинской ИПСО.

"Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ИПСО запускают пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами – даже запугать. Но ведь мы с вами люди военные и понимаем, что запугивание – это удел слабых", – говорится в видеообращении.

Беларуские военные также прибегли к традиционному российскому пропагандистскому тезису о "братских народах" и воспоминаниям о том, как "вместе пешком дошли до Берлина". Не забыли там и о Европе, сказав, что она – "толерантная и улыбчивая" – якобы сдалась во время Второй мировой войны.

"Возможно, вы еще вспомните, кто они – настоящие герои той войны. Если об этом вспомнят и ваши слуги народа, то сегодняшнее противостояние можно будет остановить", – говорится в обращении.

Войска РБ призвали не провоцировать их и заверили, что якобы не хотят войны.

"Что касается нас, повторим то, что не раз заявляли на всех уровнях: если вы не хотите с нами войны, ее не будет. Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать, не нагнетайте и все будет так, как вы хотите. Дело — за вами. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления", – резюмировали авторы обращения.

Напомним, 21 октября украинские военные обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы диктаторов РБ Александра Лукашенко и России Владимира Путина участвовать в войне против Украины. ВСУ предупредили, что в случае открытого вступления Беларуси в войну дадут мощный ответ.

Угроза наступления из Беларуси

Угроза наступления россиян из Беларуси на сегодняшний день возросла, заявили в Генштабе ВСУ 20 октября. Вероятным направлением наступления там указали запад белорусско-украинской границы для перерезки поставок вооружения.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия сейчас опрокидывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могли бы осуществить наступление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что украинско-белорусская граница находится под пристальной охраной, и там готовы встретить "оккупантов", если они отважатся на новое наступление.

Беларусь перешла красные линии, провал формулы Штайнмайера, переговоры с Россией Михаил Подоляк

Читайте также: