Белорусские войска уже вошли в Казахстан: прибыли на российских самолетах

Белорусские войска уже вошли в Казахстан: прибыли на российских самолетах

Известно, что ранее в Казахстан прибыли российские войска.

Военные Беларуси вошли в охваченный массовыми протестами Казахстан, чтобы "подавить" стычки в стране. "Миротворцы" прибыли на самолетах Российской Федерации Ил-76 МД.

Об этом сообщает казахские СМИ.

По данным средств массовой информации Казахстана, "миротворцы" из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от Беларуси прилетели в Казахстан на 5 воздушных судах.

Ранее министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщал, что в Казахстан направили военные роты из состава 103 воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, которые прошли весь комплекс обучения и подготовлены для выполнения всех задач. Этот спецраздел укомплектован только военнослужащими-контрактниками.

До этого стало известно, что на территорию Казахстана, где пятый день продолжаются столкновения между правоохранителями и митингующими, уже прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным СМИ, в состав сил ОДКБ направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

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Между тем, генсек ОДКБ Станислав Зась дозводил "миротворцам" ОДКБ применять оружие для отражения атаки от митингующих.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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