Белорусские войска возвращаются от границы с Украиной назад на базы: что известно

Белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебрасывают от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

В Беларуси идет проверка боевой готовности ВС РБ. Сейчас 38-я десантно-штурмовая бригада, которую перебрасывали на границу с Украиной, уже возвращается обратно в Брест.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Военнослужащие 38 десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности уже совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщает МО РБ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения 7-го отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады (7 отб 11 омбр) днем 14 декабря форсировали реку Неман.

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"Беларускі Гаюн" предполагает, что 7 отб 11 омбр может направляться "своим ходом" в полигон "Гозький" в Гродненском районе. Однако известно, что батальон до полигона пока не доехал.

Кроме того, вечером 14 декабря в Борисовском районе Беларуси, неподалеку от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19-й отдельной механизированной бригады. Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр.

Кроме 2 мотострелковых рот, из состава 191 группы артиллерии 19 омбр к внезапной проверке была также вовлечена как минимум одна батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика".

Напомним, 12 декабря появилась информация, что российские военные в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной.

На следующий день, 13 декабря, в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны. Кроме того, режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

В то же время, украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии Беларуси. Защитники убеждены, что пока угрозы нового вторжения нет.

Нагнетание со стороны Беларуси: внезапная проверка боеготовности армии

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