Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

Профильное министерство пока никак не прокомментировало информацию.

Белорусское Министерство спорта запретило спортсменам выезжать за границу на соревнования.

Об этом на своей странице в Instagram написал белорусский легкоатлет Андрей Кравченко.

"Уважаемые спортсмены, приказом Министерства спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за границу на соревнования. Это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет). Во время нарушения данного приказа будет увольнение. Приказ министерства касается всех видов спорта", — говорится в сообщении.

Кравченко также прикрепил к своему сообщению скриншот переписки с этой информацией.

Министерство спорта Беларуси пока не прокомментировал эту информацию.

Как сообщалось, в Беларуси осудили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина за участие в протестах против результатов президентских выборов в августе прошлого года. Кудин получил 2,5 года колонии. К слову, прокурор просил на год больше. Белорусу инкриминируют сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020.

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