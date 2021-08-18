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Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

УНИАН

Профильное министерство пока никак не прокомментировало информацию.

Белорусское Министерство спорта запретило спортсменам выезжать за границу на соревнования.

Об этом на своей странице в Instagram написал белорусский легкоатлет Андрей Кравченко.

"Уважаемые спортсмены, приказом Министерства спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за границу на соревнования. Это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет). Во время нарушения данного приказа будет увольнение. Приказ министерства касается всех видов спорта", — говорится в сообщении.

Кравченко также прикрепил к своему сообщению скриншот переписки с этой информацией.

Министерство спорта Беларуси пока не прокомментировал эту информацию.

Как сообщалось, в Беларуси осудили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина за участие в протестах против результатов президентских выборов в августе прошлого года. Кудин получил 2,5 года колонии. К слову, прокурор просил на год больше. Белорусу инкриминируют сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020.

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