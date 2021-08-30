Белорусский комик стал персоной нон грата в России из-за шутки о обмазанных г * вном россиян

Белорусский комик стал персоной нон грата в России из-за шутки о обмазанных г * вном россиян

В российском МВД приняли решение о "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси Идрак Мирзализаде и пожизненно запретили ему въезд в РФ.

Белорусский комик Идрак Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию и в марте 2021 получил вид на жительство. Во время одного из публичных выступлений он позволил себе шутку о русских и это стало основанием для его ареста на 10 суток по решению суда.

Как сообщили в понедельник, 30 августа, на сайте МВД России, отныне ему пожизненно запрещено находиться и проживать в России.

Пребывание белорусского комика на территории Российской Федерации признано угрожающим для общественного порядка, прав и законных интересов других лиц. "В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил высказывания, разжигающие ненависть и вражду к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", — говорится в сообщении.

Речь идет о монологе Мирзализаде, в котором он шутит о том, как сложно снять квартиру в Москве людям "неславянской" внешности. В частности, он рассказал, как въехал в квартиру, которую до него снимали россияне и обнаружил, что матрас в ней был загрязнен фекалиями. "Видимо, россияне обмазываются г*вном и ложатся спать", — пошутил Мирзализаде.

В начале августа эта шутка была признана Таганским районным судом Москвы административным правонарушением. Мирзализаде был приговорен к 10 суткам ареста, но только этим российская карательная система не ограничилась.

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В МВД России пообещали в ближайшее время сообщить Мирзализаде о принятом решении.

Как сообщил Telegram-каналу Mash комик Артур Чапарян, который дружит с Мирзалидзе, после освобождения из ИВС он был в подавленном состоянии, а позавчера уехал в Беларусь и не отвечает на звонки.

Ранее белорусский комик говорил, что его шутку вырвали из контекста, но извинился перед теми, для кого это "звучало ненадлежаще".

Напомним, ранее известный российский комик и актер Александр Шаляпин покончил с собой.

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