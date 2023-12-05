Белорусский оппозиционер спрогнозировал, о чем свидетельствует визит Лукашенко в Пекин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря посетил лидера Китая Си Цзиньпиня. Цель визита – якобы вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

О чем свидетельствует встреча двух лидеров спрогнозировал белорусский политик, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, деньги и гарантии личной безопасности — два вопроса, наиболее интересующих самопровозглашенного президента Беларуси в отношениях с Китаем.

“Сотрудничество с Китаем для Лукашенко играет особое значение. Если анализировать отношения, Лукашенко видит в Си, конечно же, гаранта собственной судьбы… По сути, Лукашенко пытается подстелить соломинки: если Путин не сможет каким-то образом поддерживать Лукашенко, то он рассчитывает, что он будет нужен и важно Китаю. Или если Путин будет раздражен и недоволен Лукашенко. Возможно, Лукашенко подозревает: если Путин захочет каким-то образом на него надавить, повлиять или заменить, то в этом случае Китай вступится и даст сигнал Путину, что, мол, это наш парень, не трогайте его», — рассказал эксперт.

Он также говорит, что Минск для Пекина, прежде всего, был интересен как хаб для поставок в Европу, но теперь это окно закрылось из-за миграционного кризиса и репрессий.

«Лукашенко, конечно, говорил о том, что ему нужно еще немного закрутить гайки перед так называемыми выборами, которые будут в феврале — имитация процесса на локальном уровне. И собственно Лукашенко объяснял, почему ему нужны эти деньги и почему ему нужно продолжать репрессии. И, наверное, обещал Пекину, что сразу после выборов он немного отпустит гайки и, возможно, будет какое-то потепление. Вроде бы, это положительно повлияет на вопрос транзита”, — предполагает белорусский оппозиционер.

Он добавляет, что, несмотря на визит, Си Цзиньпин не видит в Лукашенко решения вопросов Пекина.

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"Конечно, они там много говорили о стабильности, о каких-то социальных вызовах, но между строк можно было прочесть, что Китай очень беспокоит происходящее в белорусском обществе и что Лукашенко не справляется и не может справиться, он нелегитимен, его не поддерживает большинство белорусского общества.Лукашенко пытается рассказать, что он является гарантом стабильности, гарантом независимости. И если бы не Путин, он, конечно же, дружил бы с Европой. Но Пекин очень хорошо понимает реальное положение дел", — подытожил Валерий Мацкевич.

Напомним, ранее Лукашенко посещал Китай в марте этого года. Как главные достижения тогда прессслужба белорусского диктатора отметила четырехчасовые продуктивные переговоры с Си Цзиньпином. Сообщалось о подписанных договоренностях, которые "оцениваются в общей сложности в 3,56 млрд долларов".

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