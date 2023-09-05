Белорусский пограничник зашел на территорию Польши и пилил ограждение — СМИ

Пограничник был с пистолетом и одет в балаклаву.
На польско-белорусской границе поймали "на горячем" пограничника РБ, который пилил ограждение.
Об этом пишет RMF FM.
По данным польского журналиста Кшиштоф Засада, офицер в форме зашел на территорию Польши и распилил один из пролетов. Он был с пистолетом и одет в балаклаву. Белорусского пограничника обнаружили системы мониторинга вблизи Дубиче-Церковно, но, увидев польских пограничников, он скрылся.
Перерезать пролет ему не удалось, но немного повредил его. Действовал ли военный сам – неизвестно.
Польские офицеры составили протокол о пересечении белорусского солдата на территорию Польши. Дело выясняется.
"Это первый случай, когда белорусский военный в форме был пойман с поличным во время срезания забора. Подобные случаи уже были, но ущерб наносили люди в гражданском, а также, вероятно, переодетых пограничников", — говорится на сайте RMF FM .
Напомним, в Польше объяснили, как Россия хочет использовать вспышку легионеллеза в стране.
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