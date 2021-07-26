Белорусский самолет Belavia, которые следовал в Анталию и подал сигнал тревоги, приземлился в Москве: названа причина инцидента

Самолет Belavia, который подал сигнал тревоги, сел в "Домодедово" на одном двигателе.
Самолет Belavia рейсом "Минск-Анталия", который 26 июля подал сигнал бедствия, сел в московском аэропорту "Домодедово". Причиной, предварительно, называют отказ правого двигателя.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы.
Самолет Belavia подал сигнал бедствия в РФ над Воронежской областью через час после вылета. Посадили его в "Домодедово", хотя изначально планировалось его приземления в Воронеже.
"Самолет "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем", — говорится в сообщении.
Напомним, самолет Belavia, который 26 июля вылетел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. На борту судна летит 197 пассажиров и 7 членов экипажа.