Белорусский самолет Belavia, которые следовал в Анталию и подал сигнал тревоги, приземлился в Москве: названа причина инцидента

Белорусский самолет Belavia, которые следовал в Анталию и подал сигнал тревоги, приземлился в Москве: названа причина инцидента

Самолет Belavia, который подал сигнал тревоги, сел в "Домодедово" на одном двигателе.

Самолет Belavia рейсом "Минск-Анталия", который 26 июля подал сигнал бедствия, сел в московском аэропорту "Домодедово". Причиной, предварительно, называют отказ правого двигателя.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы.

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Самолет Belavia подал сигнал бедствия в РФ над Воронежской областью через час после вылета. Посадили его в "Домодедово", хотя изначально планировалось его приземления в Воронеже.

"Самолет "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем", — говорится в сообщении.

Напомним, самолет Belavia, который 26 июля вылетел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. На борту судна летит 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

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