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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Беларуский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину

Событие произошло во время атаки Украины 12 июля. Был уничтожен ударный беспилотник типа «Гербера». Обломки упали на территории Гомельской области.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский ударный дрон "Гербера"

Российский ударный дрон «Гербера»

В Беларуси вертолет сил противовоздушной обороны 12 июля сбил летящий в сторону российский ударный дрон «Гербера». Обломки рухнули на территории Гомельской области.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в украинской разведке в понедельник, 14 июля.

«Цель была уничтожена вертолетом Ми-24. Экипаж борта доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона при контроле воздушного пространства», — отметил собеседник издания.

По данным источников, в то время в небе над Беларусью находились по меньшей мере три российских беспилотника.

Напомним, российский беспилотник 10 июля упал на территории Литвы, являющейся страной НАТО. В Литву дрон залетел с территории Беларуси.

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