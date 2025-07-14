Беларуский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину

Российский ударный дрон «Гербера»

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В Беларуси вертолет сил противовоздушной обороны 12 июля сбил летящий в сторону российский ударный дрон «Гербера». Обломки рухнули на территории Гомельской области.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в украинской разведке в понедельник, 14 июля.

«Цель была уничтожена вертолетом Ми-24. Экипаж борта доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона при контроле воздушного пространства», — отметил собеседник издания.

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По данным источников, в то время в небе над Беларусью находились по меньшей мере три российских беспилотника.

Напомним, российский беспилотник 10 июля упал на территории Литвы, являющейся страной НАТО. В Литву дрон залетел с территории Беларуси.