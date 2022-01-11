Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию в Гомеле

Правозащитники призывали писать ей письма.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, приговоренную к 11 годам лишения свободы, этапировали в женскую исправительную колонию в Гомеле.

Также читайте В Минске суд вынес приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку: 11 и 10 лет колонии

Как сообщает Правозащитный центр "Весна", ближайшие две недели она будет находиться на картине.

Напомним, в сентябре 2021 года суд в Минске приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии. Отмечается, что они признаны виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: сговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным на вред национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководства.

Колесникова и Знак работали в одной команде с Виктором Бабарико, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но был снят с выборов, затем заключен в колонию на 14 лет. Так, Колесникова была главой избирательного штаба соперника Лукашенко Бабарико, а после того, как Лукашенко приписал себе победу — стала одной из ключевых фигур оппозиции и активно участвовала в протестах.

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