"Белорусы не агрессоры, но мы будем поддерживать Россию": Лукашенко заявил о братстве, что "Западу не разорвать"

"Белорусы не агрессоры, но мы будем поддерживать Россию": Лукашенко заявил о братстве, что "Западу не разорвать"

Самопровозглашенный глава сообщил, что белорусы не имеют ни юридического, ни морального права не поддерживать РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы о единстве с Россией.

Об этом сообщил корреспондент издания "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, европейские и американские средства массовой информации продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь, формируя в сознании ложный образ агрессора. "Им нужно наконец-то разобраться с нашим единством — последним оплотом нашей цивилизации".

"Не пора ли услышать друг друга и остановиться? Ведь никто из вас не хочет войны, но европейские столицы сделали все, чтобы она состоялась. Пока уже ни для кого не секрет, что весь западный мир воюет против России в Украине. А нас упрекают в потому, что мы поддерживаем Россию.Одумайтесь!Беларуси не имеют ни юридического, ни морального права не поддерживать Россию.Мы всегда были вместе, мы всегда были едины.И что бы вы ни делали, какие бы стрелы не бросали в нашу сторону, у вас не удастся нас разорвать в куски и разъединить”, — призвал он.

По его словам, не нужны никакие резолюции Организации Объединенных Наций, чтобы понять, что около 50 государств сплотились сегодня на Западе против одной России.

"Не надо переводить стрелки на нас. Мы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси также сказал, что чувствует – война России против Украины пошла не по плану.

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