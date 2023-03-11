Белорусы обустроили на границе с Польшей понтон для переправы нелегалов (видео)

Белорусские службы предоставляют мигрантам инструменты, чтобы перерезать изгородь и проникнуть нелегально в Польшу.

Белорусские службы помогают иностранным мигрантам нелегально проникнуть в Польшу, в том числе с помощью понтонов через реку.

Об этом сообщили в польской пограничной службе.

Там уточнили, что службы Беларуси постоянно подвозят иностранцев к границе с Польшей, обозначают место пересечения, дают мигрантам инструменты, чтобы перерезать ограждение и проникнуть нелегально в страну.

"В районе населенного пункта Крынки 15 человек (12 из Афганистана и 3 — из Сирии) пересекли приграничную реку Свислочь, используя для переправы понтоны", — отметили польские пограничники.

Służby białoruskie ciągle podwożą cizoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu и 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 11 марта, 2023

Напомним, накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства укрепления на границе с Беларусью. Министр сказал, что это часть стратегии обороны и сдерживания.

Заметим, по данным украинской разведки, вскоре военно-политическое командование России планирует устроить масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси для вовлечения Минска в войну.

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