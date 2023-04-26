Белорусы опасаются вступления в войну против Украины: оппозиция прогнозирует протесты и партизанское движение

Белорусы боятся, что российские войска не позволят им долго только следить на расстоянии за войной против Украины.

Жители Беларуси опасаются вступления государства в войну РФ против Украины, в то же время тамошняя оппозиция в таком случае прогнозирует новую вспышку протестов и подъем партизанского движения.

Об этом говорится в статье AP.

Так, издание привело историю инженера из Минска Руслана. Ему война в Украине вдруг показалась гораздо ближе, когда недавно мужчина получил повестку на военные сборы. Авторы статьи отмечают, что это часть усилий, в ходе которых тысячи мужчин в Беларуси примут участие в учениях с опасениями, что "верный союзник Москвы может быть вовлечен в боевые действия".

"Они говорят нам, что Беларусь не будет вступать в войну против Украины, но я слышу, как российские военные самолеты грохочут над моим домом, направляясь к авиабазе Мачулищи под Минском", – рассказал изданию 27-летний житель Беларуси.

"Российские войска уже в Беларуси, и я вижу, как страна постепенно превращается в военную казарму. Все боятся, что они не позволят белорусам долго следить за войной на расстоянии", – добавил мужчина.

Аналитики и политические оппоненты белорусского режима оценивают, что дальнейшее вовлечение РБ в войну против Украины может снова разжечь общественный гнев против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и "ослабить его железную хватку власти, которая длится почти 29 лет".

Отмечается, что российское вторжение очень непопулярно в Беларуси, которая имеет общую 1000-километровую границу с Украиной и много граждан, связанных с украинцами родственными или личными связями.

"Белорусы не видят смысла в этой войне", – заверила жительница пограничного Лунинца, 54-летняя Светлана (имя изменено).

Также читайте Зачем России создавать совместную группировку войск с Беларусью: эксперт раскрыл коварный план Путина

Женщина добавила, что недавно в городе было сформировано новое белорусское подразделение ПВО, и "опасения войны выросли" с увеличением количества войск.

Белорусский военный аналитик Александр Алесин считает – если 45-тысячная армия страны будет введена в Украину, возможен "массовый отказ выполнять приказы". Алесин добавил, что Лукашенко не пойдет на это, "ибо боится вызвать недовольство среди военных, которые могут повернуть оружие в другую сторону".

Ядерное оружие в Беларуси

Алесин также прокомментировал вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По его словам, в ходе Холодной войны в РБ было около двух третей московского арсенала ракет средней дальности с ядерными головками. Аналитик не исключает, что десятки хранилищ советской эпохи все еще могут использоваться для такого оружия.

"Беларусь была советской ядерной крепостью, и теперь Путин и Лукашенко решили не только восстановить, но и усилить ее. Из Беларуси российские ядерные ракеты могут достичь Украины, всей территории Польши, стран Балтии и части Германии, и этот "белорусский ядерный балкон" еще долго будет трепать нервы западным политикам", – рассказал Алесин.

А белорусская оппозиционер Светлана Тихановская сказала журналистам, что размещение российского ядерного оружия превратило бы народ Беларуси в заложников.

"Размещение российского ядерного оружия сделает Беларусь мишенью в случае эскалации и поставит под серьезную угрозу жизни белорусов. Два диктатора зашли слишком далеко в своих военных играх, и это приведет лишь к ужесточению санкций Запада", – прогнозирует Тихановская.

Протесты и партизанское движение в Беларуси

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что все большее вовлечение Беларуси в военные усилия Кремля разжигает широкое возмущение среди граждан РБ.

"В Беларуси развилось широкое партизанское движение, участники которого взрывали железнодорожные пути и российские военные самолеты, а также атаковали официальные сайты России и Беларуси. Превращение Беларуси в российский военный хаб и постепенное вовлечение ее в войну вызвало общественное недовольство, что заставило Лукашенко усилить репрессии" – рассказал Карбалевич.

Лидер оппозиционной белорусской организации BYPOL Александр Азаров сказал, что если Беларусь вступит в войну против Украины, это даст толчок его группе, которая возросла со времени протестов перед выборами 2020 года.

"Если маленькая Беларусь начнет получать гробы из Украины, это неизбежно вызовет протесты, которые власти едва удалось подавить массовыми репрессиями. Лукашенко резонно переживает, что вступление в войну приведет к резкому подъему партизанского движения", – отметил Азаров.

По оценкам Карбалевича, даже при условии не вступления Лукашенко в войну, Россия может угрожать еще одним вторжением в Украину из Беларуси, чтобы заставить Киев оставить значительное количество войск на границе.

"Плохо мотивированная и слабая белорусская армия не даст значительных изменений на поле боя, но Кремль должен продолжать показывать Киеву и Западу, что белорусская угроза остается. Путину удобнее использовать Минск в качестве военного хаба, сохраняя при этом постоянную угрозу вступления Беларуси в войну для сохранения давления на Украину", – объяснил военный аналитик.

Напомним, белорусы и россияне уже более года проводят совместные военные учения на полигонах в РБ. Недавно эти учения продлили до 1 мая.

По данным командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева на 22 апреля, ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. В настоящее время украинские войска укрепляют оборонные рубежи, позиции на границе с Беларусью и Россией.

В середине апреля советник Тихановской – Франак Вячорка заявлял об уменьшении вероятности вступления Беларуси в войну. Он ссылался на соответствующий консенсус в обществе и уменьшение количества общих с россиянами военных учений.

Читайте также: