Белорусы притихли: какая ситуация из военной активностью на территории РБ (карта)

В Беларуси в последние дни уменьшилась военная активность.

За сутки, 21 августа, в РБ заметили активность белорусских вертолетов, движение МАЗ, КАМаз, Урал и зафиксировали усиленные тренировки.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 сообщил "Беларуски Гаюн".

Так, 20 августа в 18:40 в направлении Заславль (Минский район) – юго-запад летели два вертолета. В 06:30 из Орши (Витебская область) западнее летел грузовой самолет.

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По трассе М3, Логойск (Минская область) — Минск, в 12:30 двигался КамАЗ ВС РБ. В 14:15 на Трасса Р13, Минск – Слуцк (Минская область), видели Урал (командный пункт) ВС РБ.

Днем в Иваново были замечены два МАЗа 5516 и КамАЗ ВС РБ. В 19:10 по трассе Р144, Иваново — Мохро (Ивановский район), двигался тентовый МАЗ армии Беларуси.

В 17:40 в Мозыре, на бульваре Юности, замечен бортовой Урал ВС РФ.

Кроме того, видели полет вертолета Ми-8 в 20:05 в направлении Брест — восток/северо-восток. В 21:20 на аэродроме "Мачулищи" летал вертолет.

А в 22:00 на полигон "Уручье" 120 омбр. (Минский район) проходили усиленные тренировки.

Напомним, эксперт заявил о ракетной угрозе для Киева со стороны Беларуси.

Кроме того, украинцев предупредили о коварном плане россиян ко Дню Независимости, предусматривающему новое наступление из Беларуси.

В тоже время Лукашенко заверил, что не будет нападать на Украину и не будет обстреливать мирные города.

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