"Белые списки" для ВСУ и уступки России: Маск отметился противоречивыми заявлениями о войне

Илон Маск сделал скандальное заявление о войне в Украине и уступках агрессору / © Associated Press

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Компания SpaceX никогда не продавала свои спутниковые терминалы Starlink российским военным, однако кафиры находили способы контрабандой завозить их на восток Украины для координации атак. Чтобы остановить несанкционированное использование систем связи российской армией, разработчикам пришлось принять беспрецедентные технологические меры.

Об этом рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью The Economist.

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Как отключали связь оккупантам

По словам бизнесмена, российские военные получали доступ к передовым технологиям путем хитрых манипуляций, потому американской компании пришлось разработать специальный механизм противодействия. Чтобы решить эту проблему, SpaceX совместно с украинским правительством создали так называемый белый список официально одобренных терминалов, которые могут работать в зоне боевых действий.

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"Они заказывали их через Украину, а затем контрабандой переправляли на восток, где россияне использовали их для атак", - объяснил схему миллиардер.

В то же время, такой жесткий контроль имеет и определенные недостатки, ведь из-за создания белых списков часть обычных пользователей, пытавшихся получить доступ к интернету для работы или обучения на прифронтовых территориях, также потеряла связь.

Скандальные заявления о завершении войны

В ответ на вопрос о влиянии своих решений на ход истории Маск перевел тему на необходимость поиска мирного урегулирования. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта и аргументировал это огромными человеческими потерями и стагнацией линии фронта в течение длительного времени.

«Я надеюсь, что в скором времени будет достигнуто какое-то мирное соглашение, потому что уже 2 или 3 года граница почти не двигается, а на передовой ежедневно гибнет много людей», — отметил основатель SpaceX.

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Бизнесмен подверг жесткой критике план полного вытеснения российских войск с территории Украины, поскольку считает такой сценарий абсолютно нереалистичным. Он также обвинил западных политиков в лицемерии, поскольку они призывают к продолжению боевых действий, а сами находятся в абсолютной безопасности и комфорте.

«Я очень обижаюсь на модных дипломатов, устраивающих обеды из 7 блюд в роскошных местах, пока на передовой гибнут люди и разглагольствуют о том, что Россия должна отступить», — возмутился миллиардер.

Прагматизм или подыгрыш агрессору

Миллиардер в очередной раз подчеркнул, что для достижения мира необходимы определенные уступки в пользу России. Он отверг аргументы об успешных ударах украинских дронов вглубь российской территории и настаивал, что без компромиссов война будет продолжаться еще много лет и уносить новые жизни.

«Я не пророссийский, я просто прагматичен, иначе люди будут гибнуть годами без результатов, что именно и произошло», — подчеркнул Илон Маск.

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Напомним, Китай создал «микроволновку», способную «поджарить» спутники Илона Маска . Это дешевое оружие, уже переданное на вооружение китайской армии, представляет беспрецедентную угрозу для глобальных спутниковых сетей.

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