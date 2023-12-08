Белый дом готов пойти на уступки республиканцам, чтобы помочь Украине – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена может поддержать новые ограничения в отношении искателей убежища и расширить процесс депортации, чтобы республиканцы все же поддержали дополнительное финансирование для Украины и Израиля.

Об этом пишет Reuters.

Источники издания отметили, что Белый дом рассмотрит идею о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США.

Еще одним пунктом предстоящего соглашения может быть процесс быстрой депортации, который будет действовать по всей стране, а не только на границе.

Тем временем двухпартийная группа сенаторов, желающих достичь соглашения, обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Позиция администрации Байдена по этому поводу остается непонятной.

Возглавляемая республиканцами Палата представителей планирует завершить работу до 14 декабря и уйти на рождественские каникулы, поэтому для принятия решения о помощи остается меньше недели. В Сенате, возглавляемом демократами, аналогичный график.

Провальное голосование в Сенате – что известно

Законопроект о предоставлении Украине и Израилю новой финансовой помощи для нужд безопасности заблокирован в Сенате США в среду из-за настояния республиканцев на своих требованиях об усилении мер по контролю за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Во время голосования, которое должно было бы проложить путь к началу обсуждения законопроекта, голоса разделились таким образом — 45 "за" и 48 — "против", что означает, что выделение пакета в 110,5 миллиарда долларов не смогло получить 60 необходимых голосов для прохождения документа.

Именно из этого пакета помощи более 60 млрд долл должны быть выделены для Украины.

Незадолго до провала этого процедурного голосования в Сенате президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом и призвал утвердить дальнейшее финансирование помощи Украине в ближайшее время – до начала рождественских каникул. Байден заявил, что согласование помощи Киеву не может ждать.

По данным западных СМИ, президент РФ Путин не собирается идти на уступки в ближайшее время, ведь хочет посмотреть, сократится ли военная помощь Запада в следующем году и кто станет новым президентом США.

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