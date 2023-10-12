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Белый дом хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один запрос

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Белый дом хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один запрос

Белый дом / Фото: Associated Press

Кроме того, США планируют увеличить производство нового оружия.

В Белом доме планируют включить помощь для Украины и Тайваня в запрос финансирования Израиля.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова представителей администрации президента США Джо Байдена, оборонного сектора и двух должностных лиц Конгресса.

Чиновники администрации президента Соединенных Штатов в частных беседах с законодателями сообщили, что Белый дом запланировал направить запрос на финансирование, включающий деньги для Израиля, Украины, Тайваня и безопасности границ США.

Кроме того, источники издания сообщают, что такой шаг необходим, чтобы уменьшить нагрузку, которую поддержка Израиля, Украины и Тайваня повлечет за запасы Пентагона, и попросить деньги на производство большего количества вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил об отсутствии "объявлений" по предоставлению украинским силам дальнобойных ракет ATACMS.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Дания сможет передать Украине первые боевые самолеты F-16 в первом квартале 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
226
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