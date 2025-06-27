Белый дом / © Associated Press

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Белый дом рекомендовал прекратить финпрограммы, осуществляющие работу по расследованию военных преступлений и привлечению ансовки США почти двух десятков к ответственности по всему миру. Это может затронуть и Украину.

Об этом пишет Reuters.

Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться агентству, речь идет о расследовании преступлений в Мьянме, Сирии и расследовании предполагаемых преступлений России в Украине.

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Однако источники Reuters акцентируют, что рекомендация Административно-бюджетного управления не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку дает Государственному департаменту возможность подать апелляцию.

Reuters сообщает, что программы также включают работу в Ираке, Непале, Шри-Ланке, Колумбии, Белоруссии, Судане, Южном Судане, Афганистане и Гамбии.

Несколько программ, предназначенных для ликвидации, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине, сообщили три источника, знакомых с этим вопросом. Это подчеркивает организация Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности армии РФ по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Как отмечает Reuters, рекомендация Белого дома — не окончательное решение об отмене этих программ. Госдепартамент может его обжаловать. Однако, по словам двух чиновников, вероятность того, что госсекретарь Марко Рубио выступит за сохранение большинства программ, невелика. Как считает один из источников, Рубио может поддержать важнейшие инициативы.

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Администрация Дональда Трампа с начала работы в январе 2025 года заморозила, а затем сократила миллиарды долларов иностранной помощи. Агентство США по международному развитию (USAID), осуществлявшее такую помощь, решили реорганизовать. Часть его функций перешла в Госдепартамент.

Замораживание иностранной помощи, как сообщал Reuters в феврале, привело к резкому снижению финансирования проектов, оказывающих помощь Киеву в расследовании военных преступлений. Под сокращение попали десятки работников этих проектов.

Ранее сообщалось, что США планируют выйти из группы по расследованию вторжения в Украину.