Белый дом хочет упростить правила экспорта оружия: что известно

Американский беспилотник MQ-9 Reaper / Иллюстративный фото / © Getty Images

Администрация президента Дональда Трампа планирует в одностороннем порядке пересмотреть договор о контроле над вооружениями, заключенный почти 40 лет, чтобы разрешить продажу за границу современных ударных беспилотников, подобных «Reaper».

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

«Переосмысление позволит Соединенным Штатам стать ведущим поставщиком беспилотников, вместо того чтобы уступать это место Турции и Китаю», — заявил один из американских чиновников.

Как обойти ракетный договор

Новая политика позволит Соединенным Штатам классифицировать дроны как самолеты, а не как ракетные системы. Таким образом, США смогут обойти Соглашение о контроле за ракетными технологиями (MTCR), подписанное 35 странами 1987 года.

Это решение позволит экспортировать ударные беспилотники в такие страны, как Саудовская Аравия, которая уже подала запрос более чем на 100 единиц MQ-9. Также интерес к американским беспилотникам выразили союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе.

Конкуренция на мировом рынке

Производители американских дронов сталкиваются с жесткой конкуренцией за границей, особенно со стороны израильских, китайских и турецких компаний, работающих в условиях менее строгих ограничений. К примеру, Турция, подписавшая MTCR в 1997 году, успешно использует беспилотники Bayraktar-TB2 против российских сил в Украине, поскольку они относятся к другому стандарту, чем более тяжелые дроны, как Reaper.

Военные дроны и беспилотники, адаптированные по гражданским технологиям, сегодня считаются неотъемлемой частью современного поля боя. Администрация Трампа рассчитывает, что смена политики позволит американским компаниям захватить лидерство в этой сфере на мировом рынке.

