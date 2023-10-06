Белый дом на следующей неделе объявит новый пакет вооружений для Украины — Reuters

На следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины, несмотря на исключение Конгрессом США финансирования новой помощи Украине из законопроекта о временных расходах бюджета. Пентагон все еще имеет около 5,4 миллиарда долларов США, которые не были потрачены из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки.

Об этом сообщило в пятницу, 6 октября, агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Эти средства позволяют администрации Байдена прислать оружие и боеприпасы даже несмотря на то, что во временном бюджете нет расходов на финансирование военной помощи Украине, а запрос президента США одобрить еще 24 миллиарда долларов отдельным законом о расходах все еще ожидает рассмотрения.

Как оказалось, ранее Пентагон нечаянно завысил стоимость оружия, поставленного в Украину, на 6,2 миллиарда долларов из-за бухгалтерской ошибки. Теперь на эти расходы Минобороны США имеет около 5,4 миллиарда долларов, предоставленных Конгрессом ранее.

Содержимое следующего пакета военной помощи США все еще формируется и будет обнародовано в среду, 11 октября, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемом "Рамштайне") в Брюсселе, сообщили официальные лица.

Ожидается, что его стоимость составит около 200 миллионов долларов и может включать в себя подобные боеприпасы и наземную технику, которые уже были в последних пакетах помощи.

Дальнейшая помощь США Украине может частично зависеть от того, кто вступит в должность спикера Палаты представителей после того, как на этой неделе республиканец Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Некоторые из возможных его преемников решительно поддерживают помощь Киеву, а другие выступают категорически против.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки спланировали выделение пакетов военной помощи Украине.

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