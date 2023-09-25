Белый дом направил письмо с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для получения помощи (документ)

Документ поступил на адреса Офиса президента и премьер-министра Украины.
Из Белого дома отправлено письмо с перечнем приоритетных реформ, которые должна сделать Украина для получения военной помощи и вооружения.
Об этом сообщает "Украинская правда", предоставляя перевод документа.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл направил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для дальнейшего оказания ей военной помощи.
По данным источника документ получили премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Офис президента Украины.
Письмо содержит перечень приоритетных внедрений сроком 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, а также 18 месяцев по функционированию Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Также приоритетными в течение года отмечены изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.
Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, баллистические ракеты ATACMS с кассетной частью США могут быть переданы Украине уже вскоре, сообщил бывший спецсоветник главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного Дэн Райс.
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