Белый дом направил в Конгресс секретный доклад о стратегии войны в Украине — Reuters

В преддверии США объявили о новом пакете помощи Украине на $250 млн.

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, это произошло после того, как в законе о помощи в 61 млрд долларов, принятом в апреле, был установлен крайний срок на июнь.

"Помощник конгрессмена сообщил, что отчет поступил законодателям 9 сентября, и они еще не имели возможности его рассмотреть. Два других анонимных источника подтвердили, что отчет был доставлен" — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете помощи Украине на $250 млн. В него вошли ракеты в нашу ПВО, боеприпасы для HIMARS, БМП Bradley, бронетранспортеры и другое оружие, которое очень не нравится врагу.

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