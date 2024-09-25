Белый дом нашел "обходной путь" для продолжения военной помощи Украине – Politico

Вашингтон сможет продолжать поставки оружия в Украину, но только в рамках номенклатуры, которая уже была в предыдущих пакетах военной помощи.

Администрация Байдена работает над "планом Б" по расширению своих полномочий для отправки в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 млрд. долларов до окончания финансового года в конце сентября.

Об этом пишет Politico.

Полномочия по оказанию помощи Украине, полученные в апреле этого года, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений в Украину. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США. Однако эти полномочия истекают с началом нового финансового года 1 октября.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы — позволит Пентагону продолжить поставки оружия в Киев. Но в рамках этого метода США не смогут поставлять новые типы оружия, которых не было в предыдущих поставках", – отмечает издание.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Диц заявил, что при своевременной реализации поставки оружия "без проблем" могут продолжиться и после окончания финансового года. Хотя Белый дом хочет, чтобы Конгресс включил эти деньги в пакет финансирования, который позволит правительству продлить помощь Украине после 1 октября, "план Б" позволит поставлять оружие даже без решения Конгресса.

"Я понимаю, что уже есть обходной путь, который администрация Байдена планирует использовать. Я не совсем уверен, как они собираются это сделать, но мне сказали, что они это сделают", — заявил журналистам глава подкомитета по обороне и ассигнованиям Палаты представителей республиканец от Калифорнии Кен Калверт.

В последние недели многие демократы в Палате представителей оказывали давление на спикера Джонсона с требованием добавить в законопроект положения об увеличении помощи Украине.

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Грегори Микс отметил важность оказания помощи Украине накануне тяжелых зимних боев во время интервью во вторник, 24 сентября.

"Администрация Белого дома попытаются обойти это, потому что украинцам сейчас нужны ресурсы, чтобы они могли осуществить свой "План победы", что, по моему мнению, чрезвычайно важно", — заявил Микс.

Напомним, о пакете военной помощи США для Украины на 375 млн. долларов могут объявить уже 25 сентября. Пакет, который до сих пор находится на стадии утверждения и состав которого может измениться, предоставляется в рамках президентских полномочий, позволяющих Пентагону направлять помощь Украине непосредственно из своих военных запасов.

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