Белый дом обвинил Китай и Россию в дезинформации о западных COVID-вакцинах

Белый дом обвинил Китай и Россию в дезинформации о западных COVID-вакцинах

Действия КНР и РФ разжигают опасения относительно вакцинации, говорят в Белом доме.

Китайская Народная Республика и Российская Федерация распространяют дезинформацию о вакцинах от COVID-19 западного производства.

Соответствующее заявление озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Guardian.

По ее словам, для распространения фейков, которые "подрывают программы разработки вакцин западного происхождения", Россия и Китай используют социальные сети.

"Распространяется информация о том, что эти протестированные, одобренные вакцины неэффективны и бесполезны. Многие люди на этих платформах не различающих источники информации", — указала Псаки.

Такие сообщения, говорит пресс-секретарь Белого дома, выходят за пределы конкуренции между вакцинами и разжигают опасения относительно вакцинации в целом.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что распространение дезинформации о пандемии COVID-19 в социальных сетях, в частности в Facebook, "убивает людей".

Представитель Facebook Кевин Макалистер, со своей стороны, ответил, что компания "не будет отвлекаться на обвинения, которые не подтверждаются фактами".

"Мы удалили более 18 миллионов публикаций с дезинформацией о COVID-19, удалили аккаунты, которые неоднократно нарушали правила", — говорится в отдельном заявлении соцсети.

Ранее директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски указала, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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