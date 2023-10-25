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Белый дом обвинил республиканцев в междоусобице, которая задерживает помощь Украине и Израилю

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Белый дом обвинил республиканцев в междоусобице, которая задерживает помощь Украине и Израилю

Капитолий, США / Фото: Associated Press

Междоусобицы среди республиканцев также несут угрозу прекращения работы правительства.

Тот факт, что члены Республиканской партии не могут объединиться вокруг одного кандидата в спикеры Палаты представителей, задерживает рассмотрение предложения Белого дома о дополнительных $105 млрд в поддержку Израиля и Украины.

Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, информирует CNN.

Он заявил, что междоусобия среди республиканцев по избранию кандидата в спикеры Палаты представителей США несут угрозу прекращения работы правительства, которое может состояться 17 ноября.

Бейтс отметил, что республиканцы предпочитают войны между собой, а не рассмотрение предложения президента США Джо Байдена о дополнительных расходах на сумму $105 млрд на поддержку Израиля и Украины, финансирование охраны границ США и укрепление армии Тайваня.

"Теперь Палата представителей Республиканской партии погрязла в, казалось бы, бесконечных указаниях и соревнованиях, чтобы занять самые крайние позиции, которые только можно себе представить, будь то поддержка радикального общенационального запрета абортов, отмена льгот Medicare и социального страхования, выступление против права на брак или поддержка опасных теорий сговора. о выборах 2020 года. Сейчас у нас осталось 24 дня до прекращения работы республиканцев в Палате представителей", – отметил Бейтс.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер республиканцев отказался выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что девять сенаторов-республиканцев в общем письме лидерам в Сенате призывали к тому, чтобы любую дополнительную помощь США Израилю и Украине выносить и голосовать отдельно.

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Дата публикации
Просмотры
3034
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