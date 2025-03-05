Белый дом объяснил причину, почему остановил военную помощь Украине

Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, США просто приостановили и "пересматривают" финансирование. "Как вы видели, есть пауза в финансировании... Это пауза для пересмотра", – сказала Левитт.

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов относительно паузы в обмене разведданными с Украиной.

Вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес США спикера Белого дома назвала "положительным шагом вперед".

Как отмечает BBC, на этом брифинге Украина была омрачена другими вопросами, в частности тарифами и прямыми переговорами между США и ХАМАС по судьбе заложников в Газе.

Ранее стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.

По информации Sky News, США не будут больше делиться с Украиной никакими данными разведки.

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