Белый дом объяснил причину, почему остановил военную помощь Украине

Белый дом заявляет, что "пересматривает" финансирование Украины.
Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра.
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, США просто приостановили и "пересматривают" финансирование. "Как вы видели, есть пауза в финансировании... Это пауза для пересмотра", – сказала Левитт.
Она отказалась отвечать на вопросы журналистов относительно паузы в обмене разведданными с Украиной.
Вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес США спикера Белого дома назвала "положительным шагом вперед".
Как отмечает BBC, на этом брифинге Украина была омрачена другими вопросами, в частности тарифами и прямыми переговорами между США и ХАМАС по судьбе заложников в Газе.
Ранее стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.
По информации Sky News, США не будут больше делиться с Украиной никакими данными разведки.
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