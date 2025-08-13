Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию: кто поддержал кандидатуру

Дональд Трамп / © Associated Press

Кандидатуру президента США Дональда Трампа официально выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Дональд Трамп является президентом мира», — говорится в заявлении.

Эту инициативу поддержали:

Никол Пашинян , премьер-министр Армении.

Ильхам Алиев , президент Азербайджана.

Хун Манет , премьер-министр Камбоджи.

Брис Олиги Нгема , президент Габона.

Беньямин Нетаньяху , премьер-министр Израиля.

Правительство Пакистана.

Оливье Ндухунгире, министр иностранных дел Руанды.

Кто поддержал кандидатуру Дональда Трампа? / © Facebook/Белый Дом

Напомним, официально кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул республиканец из Джорджии, член Палаты представителей Бадди Картер. Он заявил, что президент США «сыграл исключительную историческую роль» в окончании «12-дневной войны» между Израилем и Ираном.

Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию происходит уже не в первый раз. В текущем году конгрессмен Даррелл Исса выдвинул его за миротворческое влияние победы на выборах 2024-го.

21 июня 2025 года правительство Пакистана, в лице вице-премьера и министра иностранных дел Исхака Дара, выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Эта номинация была обоснована его посредничеством в мирном урегулировании майского конфликта между Индией и Пакистаном. Пакистанская сторона назвала дипломатическое вмешательство Трампа «решительным» и «поразительной дипломатией», что помогло избежать потенциальной ядерной эскалации.

Однако, менее чем через сутки после выдвижения на премию, Трамп приказал нанести удар по ядерным объектам Ирана. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Пакистана, назвавшего действия американского президента нарушением международного права.

Ранее, в феврале 2025 года, Дональда Трампа номинировал и норвежский конгрессмен Кристиан Трибринг-Гедде за соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ (Abraham Accords).