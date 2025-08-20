Белый дом официально запустил аккаунт в TikTok

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Белый дом запустил в TikTok аккаунт @whitehouse. На этом канале коммуникации будут публиковаться короткие видео о деятельности президента, правительственных инициативах и важных событиях США.

Об этом пишет Reuters.

Белый дом во вторник официально запустил аккаунт в TikTok под названием @whitehouse, воспользовавшись популярностью платформы, которая насчитывает более 170 миллионов пользователей в США, для распространения месседжей президента Дональда Трампа. Трамп давно симпатизирует приложению, отмечая, что именно оно помогло ему получить поддержку среди молодых избирателей во время победы над демократкой Камалой Харрис в президентских выборах в ноябре 2024 года.

В то же время законодатели в Вашингтоне обеспокоены возможностью попадания данных американских пользователей к правительству Китая. Трамп работает над сделкой, по которой американские инвесторы могут приобрести приложение у китайской материнской компании ByteDance. Ранее разведка уже предупреждала, что владельцы TikTok подчинены китайскому правительству и приложение может использоваться для влияния на американцев.

Новый аккаунт @whitehouse стартовал вечером во вторник с видео, где Трамп заявляет: «Я — ваш голос». Подпись к нему звучала так: «Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?» Ранее Трамп активно использовал для своей предвыборной кампании аккаунт @realdonaldtrump, который сейчас имеет более 15 миллионов подписчиков, а также продолжает распространять свои месседжи через Truth Social и периодически публикует посты в X.

«Администрация Трампа стремится донести исторические достижения президента до как можно большей аудитории на различных платформах», — отметила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт. «Месседж Трампа доминировал в TikTok во время предвыборной кампании, и мы рады продолжить эту работу в новом формате, как ни одна другая администрация до этого», — добавила она.

Закон 2024 года требовал, чтобы TikTok прекратил работу в США до 19 января этого года, если ByteDance не продаст активы или не продемонстрирует значительный прогресс в продаже.

Трамп не стал принудительно применять закон после начала своего второго срока 20 января, несколько раз перенося дедлайн — на начало апреля, 19 июня и 17 сентября, что вызвало критику среди некоторых законодателей, которые считают, что администрация игнорирует национальные интересы и риски для безопасности страны из-за контроля Китая над TikTok.

Напомним, ранее мы писали о том, что европейские страны рассматривают возможность запрета китайской социальной сети TikTok, беря пример с Соединенных Штатов. Причиной такого решения является угроза дезинформации, вмешательство в выборы и опасность сбора персональных данных.