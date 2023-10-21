Белый дом опроверг якобы слова Байдена, что Израиль должен отложить наступление в Секторе Газы

Там подчеркнули, что Джо Байден не говорил, что Израиль должен отложить наступление до освобождения заложников.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не призывал Израиль отложить наступление в Секторе Газы до освобождения заложников, Байден просто не услышал вопрос журналистов.

Об этом пишет The Times of Israel.

Так, накануне СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами якобы призвал Израиль отложить запланированное наступление в Секторе Газы до освобождения большего количества заложников, которых ужерживает ХАМАС и другие палестинские группировки.

Как пояснил представитель Белого дома Бен Лаболт, Байден не услышал вопрос журналиста, о том, должен ли Израиль отложить потенциальное наземное вторжение в Газу, чтобы освободить больше заложников, когда он ответил "да".

Байден как раз поднимался по лестнице на борт самолета Air Force One, когда репортер воскликнул вопрос, перекрикивая звук двигателей самолета. Байден на мгновение остановился и ответил: "Да", после чего вошел в самолет.

"Президент был далеко. Он не услышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?". Больше он ничего не комментировал", — сказал Лаболт.

Напомним, по данным Bloomberg, США и ЕС призывают власти Израиля отложить проведение наземной операции на территории Газы, чтобы успеть провести переговоры по освобождению заложников через посредство Катара.

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