Белый дом оценил переговоры Украины и России в Абу-Даби и сделал заявление о Путине

Белый дом назвал переговоры историческими и объяснил, готовится ли новый телефонный разговор между Трампом и Путиным. / © Associated Press

В Белом доме назвали историческими трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России, состоявшихся 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт.

По ее словам, встреча не получила широкой огласки, однако имеет большое значение, ведь американской стороне удалось посадить за один стол делегации обеих сторон войны с целью поиска путей к прекращению боевых действий.

«Это была многосторонняя встреча, которая прошла почти без внимания медиа, но она носит исторический характер, поскольку команда президента Дональда Трампа сумела собрать представителей Украины и России вместе, чтобы приблизить перспективу мира», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что Дональд Трамп остается непосредственно вовлеченным в процесс урегулирования войны и регулярно получает доклады от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, а также советника Джареда Кушнера.

Отдельно в Белом доме отметили, что пока не готовы анонсировать возможный новый телефонный разговор между президентом США и главой Кремля Владимиром Путиным.

Отметим, что президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров , состоявшихся 1 февраля.

Между тем, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. объяснил, что угрожает Украине в новых переговорах.

Напомним, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 22 января вечером привезли в Москву проект мирного соглашения.