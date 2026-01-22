Белый дом перепутал Бельгию и Беларусь в информации об участниках Совета мира

Президент США Дональд Трамп с подписанным соглашением Совета мира / © Associated Press

Белый дом в сообщении об участниках Совета мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп, перепутал Бельгию и Беларусь. В Брюсселе удивились, обнаружив свою страну в перечне присоединившихся к этой организации.

На ошибку указал глава МИД Бельгии Максим Прево.

«Бельгия не подписывала договора Совета мира. Это объявление является ошибочным», — написал он.

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии заверил, что его страна ждет совместного и скоординированного европейского ответа на это предложение Трампа.

«Как и у многих других европейских стран, у нас есть сомнения относительно этого предложения», — отметил Прево.

Как сообщило издание VRT со ссылкой на источники в бельгийском правительстве, Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью.

Список стран, которые официально согласились присоединиться к Совету мира Белый дом опубликовал незадолго до подписания соглашения президентом Дональдом Трампом в швейцарском Давосе.

Список стран выглядел так: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Бельгия.

Этот список со ссылкой на администрацию президента США распространили журналисты различных медиа.

При этом, за исключением Венгрии и Болгарии, по состоянию на 22 января ни одна страна ЕС не подписала договор о вступлении в «Совет мира».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил присоединиться к Board of Peace (Совету мира) лидеров разных стран, в частности хозяина Кремля Владимира Путина, китайского руководителя Си Цзиньпина, а также Венгрию, Беларусь и другие государства.

Впоследствии Трамп объяснил, зачем пригласил Путина в Совет мира. Президент США заявил, что ставка делается на реальное влияние участников, а не на их репутацию.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение о членстве в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом. Однако пока присоединиться к нему невозможно из-за войны, которая продолжается, ведь Киев не может быть в одной платформе с Россией и ее союзником Беларусью.